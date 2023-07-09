Мир 09 июля 2023, 19:06 Дожди размыли железнодорожные пути в Абхазии Главный инженер АЖД Куруа: движение поездов в Абхазии остановили из-за размыва путей РИА «Новости»

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Движение поездов приостановили в Абхазии из-за размыва путей сильными ливнями на двух участках. Об этом в комментарии «Sputnik Абхазия» сообщил главный инженер Абхазских железных дорог Леонид Куруа.

Он заявил, что потоки воды размыли пути около вокзала в Гагре и вытеснили более 200 шпал на станции Бзыбь. Куруа не исключил, что разрушений может быть больше.

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«Сейчас обследуем участок Гагра — Цандрипш. Возможно, и там что-то произошло. После отправки пассажирского поезда Москва — Сухум движение поездов приостановили», — заявил Куруа.

Главный инженер подчеркнул, что стихия продолжает бушевать, и ремонтники не могут выехать на место, чтобы привести пути в порядок. На самые проблемные участки отправили технические поезда, куда начнут грузить принесенные течением камни и щебень. Сроки восстановления железнодорожного сообщения представитель перевозчика назвать не смог.

МЧС Абхазии выпустило предупреждение для жителей и гостей республики, в котором рекомендовало отказаться от поездок в Гагру и Пицунду из-за сложной погодной обстановки. В других районах Абхазии ситуация после дождей осталась под контролем.