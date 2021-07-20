Дождь затопил вагоны метро с пассажирами в Китае. Видео

Обильные осадки обрушились на провинцию Хэнань в центральном районе Китая. За час в городах выпали рекордные 20 сантиметров воды. Дождь залил тоннели метро и проник в вагоны, где в тот момент ехали люди. Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места событий.

На кадрах видно, что вода достает пассажирам до груди. При этом она продолжает прибывать. По данным издания News. ltn, людей из подземной ловушки достали спасатели. Они проделали дыру в крыше вагона и доставали пассажиров по одному.

Ситуация оказалась сложной из-за того, что потоки воды сорвали водопроводные трубы в котлованах строящейся рядом станции, что привело к обрушению дороги.

Издание hk01 со ссылкой на заявление властей сообщило, что в результате непогоды погиб один человек. Еще двоих объявили пропавшими без вести. Власти выпустили аварийное предупреждение первого уровня из-за начавшегося наводнения. Жителей попросили оставаться дома и не выходить без необходимости на улицу. Тех, кто оказался в районе подтопления срочно эвакуировали.