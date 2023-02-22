Мир 22 февраля 2023, 17:38 Дождь из рыб прошел в Австралии Daily Mail: дождь из живых рыб прошел в Австралии Unsplash

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Жители Австралии стали свидетелями необычного явления — у них прошли осадки в виде рыб. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Такой случай произошел в пустыне Танами. Люди из общины не ожидали, что вместо обычного дождя на них будет падать живая рыба.

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«Дети собирали рыбу и хранили в бутылках или банках с водой», — заявили люди.

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Подобное явление могло было быть вызвано смерчем или торнадо. Они проходят через озера и реки и уносят рыбу на много километров вперед, отметили специалисты. После этого и происходит необычный дождь. Произошедшее не является редкостью. Такие осадки в последние раз выпадали 13 лет назад — в 2010 году.