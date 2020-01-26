Дождь из игуан. Американцы продают на еду мясо замерзших пресмыкающихся

В Майами температура опустилась так низко, что игуаны начали замерзать и замертво падать с деревьев. Жителей предупредили об опасности, но они использовали эту информацию неожиданно — начали собирать мертвых животных и выставлять в Сети объявления о продаже их мяса.

О том, что температуры опустились до критических значений специалисты национальной службы погоды Майами (NWS) предупредили еще 21 января. Они сообщили, что животные могут падать с деревьев, и призвали беречь голову.

«Это не похоже на наш обычный прогноз, но не удивляйтесь, если увидите падающих с деревьев игуан», — сказано в сообщении NWS.

Обычно, если на улице холодно, этот вид пресмыкающихся может цепенеть и находиться в обездвиженном состоянии достаточно долго. Из-за этого они и падают с деревьев. Ночью в Майами температура опускается до 6 градусов тепла. Но если температура поднимается, то она могут «ожить», сообщили биологи.

Предприимчивые американцы тут же нашли применение беззащитным животным, сообщило издание Miami Herald. Мясо игуаны, получившее название «курица с дерева», начало появляться на Facebook Marketplace. Жители Майами походили по улицам, собрали замерзших игуан, добили их, сняли кожу, а тушки выставили на продажу.

Источник фото: Twitter

Как пишет издание, для некоторых народов Южной Америки мясо игуан является неотъемлемой частью национальной кухни, но в США жители даже южных регионов предпочитают отказываться от подобных «деликатесов».