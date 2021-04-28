Минздрав Турции заявил о закупке 50 миллионов доз «Спутника V»

Турецкие власти планируют закупить 50 миллионов доз российской вакцины «Спутник V». Первую поставку препарата от коронавируса страна ожидает в мае.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о закупке в эфире телеканала NTV. Вакцина поступит в течение полугода.

«Турция подписала соглашение о получении 50 миллионов доз вакцины „Спутник V“ в течение шести месяцев. Первая отгрузка состоится в мае. Кроме того, будет осуществлен трансфер технологий по производству этой вакцины в нашей стране», — подчеркнул Коджа.

Намерение приобрести российский препарат в турецком Минздраве озвучили 22 апреля. В Турции уже идет прививочная кампания: в стране зарегистрированы вакцины американской компании Pfizer и китайский препарат Sinovac. Прививку сделали восьми миллионам человек, что составляет около 10% от населения страны.

Стабильный рост заболеваемости COVID-19 Турция показала с февраля. С 23 апреля для турецких граждан ввели полный локдаун. Им можно выходить из дома только по уважительным причинам и с 10:00 до 17:00.