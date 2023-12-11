Мир 11 декабря 2023, 01:56 «Доверительные отношения». Саудовский принц прокомментировал визит Путина Саудовский принц Аль-Фейсал прокомментировал визит Владимира Путина в Эр-Рияд РИА «Новости»

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Между Россией и Саудовской Аравией сложились доверительные отношения, а позиции властей по многим международным вопросам совпадают. Об этом заявил председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал. Его слова привело РИА «Новости».

По словам принца, недавний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию показал, что между странами сложились глубинные, доверительные отношения. А совместное заявление Путина и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда подтверждает, что отношения будут развиваться и дальше.

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Турки Аль-Фейсал добавил, что у властей России и Саудовской Аравии совпадают позиции по решению многих международных проблем.

«В частности, у нас общие подходы к вопросу об урегулировании ситуации в секторе Газа, о немедленном прекращении бомбардировок Израилем палестинских территорий, признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал принц.

По его словам, Россия и президент Путин поддержали усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее газета The Financial Times сообщала, что Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отложил визит в Лондон ради встречи с российским лидером Владимиром Путиным.