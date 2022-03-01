«Доверия нет уже давно». Политолог рассказал о будущем российско-американских отношений

Будущее российско-американских отношений зависит от того, как будут развиваться события на Украине. Об этом в беседе с «360» рассказала старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Виктория Журавлева.

«Отношения с Соединенными Штатами напрямую определяются российской военной кампанией на Украине. Если сейчас ситуация стабилизируется, если России и Украине удастся прийти хотя бы к какому-то компромиссу, который остановит военные действия, то с большой вероятностью Соединенные Штаты приостановят развитие своей санкционной деятельности», — указала она.

Эксперт пояснила, что сейчас все новые санкции против России принимаются решением президента. По ее словам, американская система устроена так, что решения, которые принимаются президентом, могут легко быть изменены.

Журавлева отметила, что в случае успехов переговоров с украинской делегацией договориться о восстановлении отношений с США будет проще. «Если договоримся [с Украиной], то восстановить дипломатическое взаимодействие будет, конечно же, проще, чем если мы не договоримся. Но будет все равно сложно. Будет сложно, потому что сам факт военной кампании не изменишь», — указала старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН.

Она добавила, что доверия в российско-американских отношениях нет уже давно и проведение Россией военной операции на Украине подорвало его еще больше.

«Доверия нет уже давно, если говорить о российско-американских отношениях, то отсутствие доверия — это одна из основных проблем. Но теперь оно подорвано на длительный период, и глубоко развивать отношения будет сложно еще долго», — заключила эксперт.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российско-американские отношения переживают «полнейший разрыв».