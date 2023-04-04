Мир 04 апреля 2023, 00:09 Доцент Топорнин рассказал о перспективах премьер-министра Финляндии Марин после отставки Премьер-министр Финляндии Марин сможет занять высокую должность после отставки

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин проиграла парламентские выборы. Теперь политику придется уйти со своей должности. Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин рассказал о карьерных перспективах Марин. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Марин возглавляла правительство на протяжении четырех лет. Ей пришлось работать в довольно тяжелый период, она столкнулась с пандемией и энергетическим кризисом. Несмотря на это, отметил Топорнин, Марин смогла достойно проявить себя на посту.

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«Финляндия демонстрирует очень высокий уровень жизни. Мы видим, что в стране нет демонстраций, протестов», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что теперь у премьер-министра есть все шансы занять высокую должность, начиная от министра иностранных дел или обороны до генсека НАТО или главы Еврокомиссии.