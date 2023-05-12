12 мая 2023, 16:04
Доцент МГУ Волхонский: ситуация с арестом Имрана Хана в Пакистане в итоге может вылиться в его политическую победу
Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию с задержанием бывшего премьера Пакистана Ирана Хана. По его словам, все это в итоге может вылиться в победу политика.
«Если свержение Хана рассматривалось как попытка сил Запада устранить неугодного политика от власти, то все нынешние действия властей Пакистана по устранению политика лишь усилили его популярность», — сообщил эксперт.
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По словам Волховского, дальнейшие события в стране будут во многом зависеть от позиции армии. Если она никак не вмешается в дело, то в итоге может произойти отставка правительства и скорейшие выборы, на которых победит партия Хана. Если армия перейдет на сторону правительства, то протестующих в стране просто купируют, заключил доцент.
Ранее сообщалось, что бывшего премьера Пакистана задержали по делу о нецелевой растрате средств из фонда «Аль-Кадир Траст».
Пакистан
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