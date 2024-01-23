Мир 23 января 2024, 11:58 Доцент МГИМО Топорнин: санкции в отношении РФ работают не так, как рассчитывали в США и ЕС

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Санкции оказали на российскую экономику гораздо меньшее воздействие, чем рассчитывали инициаторы ограничений — США и Евросоюз. Об этом сообщил доцент кафедры интеграционного права МГИМО Николай Топорнин в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, санкции с точки зрения американцев и Евросоюза не очень работают из-за кардинального перенаправления Россией поставок нефтепродуктов. Если раньше большую часть сырья поставляли в ЕС, то сейчас энергоносители идут в Китай и Индию.

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«Мы видим, что Россия преодолевает воздействие санкций и несет не тот ущерб, на который рассчитывали американцы и европейцы», — отметил Топорнин.