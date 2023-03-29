Мир 29 марта 2023, 19:22 Доцент МГИМО Топорнин рассказал о вероятности встречи Си Цзиньпина и Зеленского в Киеве

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Руководству Украины очень важно поддерживать взаимодействие и диалог с Китаем, исходя из этого в Киеве настаивают на встрече президентов этих двух стран. Об этом сообщил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Политикой сегодня».

По словам эксперта, украинская сторона понимает, что Китай способен воздействовать на Россию «в позитивном ключе».

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Топорнин также отметил, что желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином укрепилось после его недавнего визита в Москву.