20 февраля 2023, 18:02
Доцент МГИМО Топорнин оценил шансы Бербок стать новым канцлером ФРГ
Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в разговоре с РИА «Новости» заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок имеет невысокие шансы стать новым канцлером страны.
По его словам, сейчас Бербок не пользуется большим авторитетом у избирателей в Германии.
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«Я расцениваю шансы на проведение внеочередных парламентских выборов как минимальные», — процитировало его РИА ФАН.
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Ранее издание Journal du Dimanche сообщало о планах Бербок выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.
Германия
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