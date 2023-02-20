Мир 20 февраля 2023, 18:02 Доцент МГИМО Топорнин оценил шансы Бербок стать новым канцлером ФРГ

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Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в разговоре с РИА «Новости» заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок имеет невысокие шансы стать новым канцлером страны.

По его словам, сейчас Бербок не пользуется большим авторитетом у избирателей в Германии.

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«Я расцениваю шансы на проведение внеочередных парламентских выборов как минимальные», — процитировало его РИА ФАН.

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Ранее издание Journal du Dimanche сообщало о планах Бербок выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.

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