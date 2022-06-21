Доцент МГИМО скептически оценил шансы Грузии получить статус кандидата в ЕС

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин объяснил причину, из-за которой Грузия не получила статус кандидата на членство в Евросоюз. Специалиста процитировала «Политика Сегодня».

По мнению Топорнина, основной причиной отказа стало давление правительства на легальную оппозицию.

«Грузия должна выполнить условную „домашнюю работу“. Если она это сделает с успехом, то ее заявка будет рассмотрена через какое-то время», — сказал собеседник издания.

Он заметил, что у Грузии не велики шансы получить желаемый статус, поскольку эта страна мало чем известна европейцам.

«Каких-то больших достижений у нее нет, кроме того, что они хотят вступить в ЕС», — добавил специалист.