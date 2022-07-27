Доцент Кавакла исключил экономический коллапс в России

Санкции нанесли ущерб российской экономике, но не настолько серьезный, чтобы вызвать экономический коллапс. Об этом заявил доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла. Его процитировало турецкое издание Daily Sabah.

«Я не верю, что российская экономика близка к коллапсу», — заявил он.

Керим Джан Кавакла объяснил это двумя причинами. Во-первых, многие страны не присоединились к антироссийским санкциям. Например, такие влиятельные, как Китай, Индия и Саудовская Аравия. Благодаря этому Россия продолжила зарабатывать на международной торговле. Во-вторых, ей помог рост цен на нефть.

Он признал, что санкции определенно нанесли ущерб российской экономике, но не настолько сильный. Они принесут больше вреда в среднесрочной перспективе. Например, из-за запрета на поставки высокотехнологичных товаров и исключения из глобальных производственных цепочек «Газпром» столкнется с трудностями при замене оборудования.