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    27 июля 2022, 08:43

    Доцент Кавакла исключил экономический коллапс в России

    Турецкий доцент Кавакла объяснил, почему России не грозит экономический коллапс

    Екатерина Виславская

    Санкции нанесли ущерб российской экономике, но не настолько серьезный, чтобы вызвать экономический коллапс. Об этом заявил доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла. Его процитировало турецкое издание Daily Sabah.

    Доцент Кавакла исключил экономический коллапс в России

    «Я не верю, что российская экономика близка к коллапсу», — заявил он.

    Керим Джан Кавакла объяснил это двумя причинами. Во-первых, многие страны не присоединились к антироссийским санкциям. Например, такие влиятельные, как Китай, Индия и Саудовская Аравия. Благодаря этому Россия продолжила зарабатывать на международной торговле. Во-вторых, ей помог рост цен на нефть.

    Он признал, что санкции определенно нанесли ущерб российской экономике, но не настолько сильный. Они принесут больше вреда в среднесрочной перспективе. Например, из-за запрета на поставки высокотехнологичных товаров и исключения из глобальных производственных цепочек «Газпром» столкнется с трудностями при замене оборудования.