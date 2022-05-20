Доцент Хельсинского университета Бекман рассказал о конфликте в финском парламенте

Граждане Финляндии изначально выбирали в парламент кандидатов, которые выступали против присоединения к НАТО. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент Хельсинского университета, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман.

По словам Бекмана, в парламенте, который сейчас проголосовал за вступление в НАТО, изначально были 150 депутатов. которые выступали против присоединения к альянсу. Их ученый назвал «предателями».

«Финский народ туда избрал именно антинатовский парламент, антинатовских депутатов, которые сейчас предали нас, когда они голосовали за НАТО. Сейчас в Финляндии социальные СМИ очень показывают комментарии [премьер-министра Финляндии] Санна Марин про НАТО, которые она сделала перед выборами. Она была категорически против», — рассказал Бекман.