Доступ к российским каналам на Украине ограничат

Бородянский заявил, что вещание российского телевидения сейчас распространяется на 4,4 миллиона домохозяйств Украины.

Как сообщил сайт «Русская планета», число граждан, которые будут иметь доступ к российским каналам, планируется сократить до 1,2 миллиона.