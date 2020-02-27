Доступ к российским каналам на Украине ограничат
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что доступность российских телеканалов для украинцев снизится. Об этом сообщил Regnum со ссылкой на издание «Обозреватель».
Бородянский заявил, что вещание российского телевидения сейчас распространяется на 4,4 миллиона домохозяйств Украины.
Как сообщил сайт «Русская планета», число граждан, которые будут иметь доступ к российским каналам, планируется сократить до 1,2 миллиона.