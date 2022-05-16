Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до конца лета

В Латвии до 31 августа будет закрыт доступ к памятнику Освободителей Риги. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на отчет МВД, представленный правительству страны.

«Доступ к памятнику в парке Победы в Риге будет закрыт до 31 августа, а Государственная полиция подготовила специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника», — говорится в отчете МВД, поданном правительству.

Ранее парламент страны остановил действие пункта межправительственного соглашения с РФ об охране памятников советским воинам. Это позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Доступ к памятнику был закрыт полицией, муниципальные службы убрали возложенные к 9 мая цветы. На минувшей неделе латвийский парламент позволил начать снос постамента.Демонтаж поручено обеспечить профильному агентству.

Ранее глава МВД Латвии Мария Голубева потребовала снести памятники советским войнам в Риге. По ее мнению, пока они стоят, раздор в обществе будет лишь усиливаться. Она подчеркнула, что высшие должностные лица в Риге уже приняли решение в пользу сноса.

Вскоре после этих заявлений Голубева ушла в отставку.

Также сообщалось, что Латвия в этом году не праздновала День Победы. Парламент республики принял закон, согласно которому 9 мая стал Днем памяти погибших мирных жителей и украинских военнослужащих.