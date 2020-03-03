«Достоевский никому не должен»: Абрамович погасил игорные долги писателя

Российский олигарх Роман Абрамович оплатил игорный долг русского писателя Федора Достоевского, который тот якобы задолжал немецкому казино в Висбадене.

Этому заведению классик был должен примерно 240 тысяч евро. На здании до 2013 года даже висела табличка с этой информацией. Как написал телеканал «Царьград», в СМИ появились слухи, что олигарх во время своего визита погасил долг писателя со словами: «Достоевский никому не должен, снимите эту позорную табличку».

Федор Достоевский действительно был азартным игроком, однако точно не известно, смог ли он проиграть такую огромную для него сумму в то время, когда он писал и жил в Германии.

Литературовед, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин не очень верит в эти слухи, так как по некоторым свидетельствам Достоевский жил в Висбадене достаточно бедно. В 1865 году ему прислали аванс за «Преступление и наказание», после чего все долги были уплачены. Ему также помогал деньгами Герцен.

«И все. Никаких долгов там никто не выплачивал. Если он что-то там выплатил, какие-то долги обществу, но тоже вроде не было у Достоевского международных долгов. Во всяком случае, это не долги Достоевского, это точно», — передает его слова портал «BFM.ru».