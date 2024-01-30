Мир 30 января 2024, 03:56 «Достижения под угрозой». Блинкен рассказал, что станет с Украиной без военной помощи США Блинкен рассказал, к чему привело отсутствие военной помощи США на Украине РИА «Новости»

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Отсутствие американской военной помощи уже повлияло на ситуацию на поле боя на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Цитату привело РИА «Новости».

«Другого волшебного горшка с деньгами не существует. Сейчас у нас закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это значит на поле боя», — сообщил Блинкен.

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Политик добавил, что без помощи США все «достижения» Украины окажутся под угрозой. Кроме того, Блинкен выразил опасения, что, отказавшись от военной помощи Украине, США пошлют своим противникам сигнал о недостаточной серьезности в деле «защиты демократии».

Энтони Блинкен в очередной раз призвал конгресс одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение 60-миллиардной помощи Киеву.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Конгресс США почти достиг соглашения о финансировании Украины, но в дело вмешался кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.