Мир 13 марта 2024, 18:10 Достижение соглашения по вооружениям с Россией назвали маловероятным в США Роуз: достижение США соглашений с РФ по контролю над вооружениями маловероятно РИА «Новости»

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Достижение в обозримом будущем договоренностей по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем в американской администрации считают маловероятным. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз. Его процитировал сайт kp.ru.

«Несмотря на то, что какие-либо крупные соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, вероятно, недостижимы в ближайшее время», — сказал он.

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При этом эксперт считает, что у контроля над вооружениями есть будущее, и оно будет охватывать новые действующие лица и перспективные технологии.

Ранее председатель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо призывал ядерные страны законодательно закрепить невозможность нанесения удара ЯО первыми. МИД России уважительно отнеслось к предложению Китая.