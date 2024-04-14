Мир 14 апреля 2024, 18:59 Достижение Россией всех целей в СВО признали на Украине Экс-советник Кучмы Соскин: Путин достиг всех поставленных целей СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин добился поставленных целей в рамках специальной операции. Об этом в эфире собственного YouТube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, Россия полностью выполнила задачу по демилитаризации Украины, которая теперь не имеет собственного оружия: ракет, вертолетов, самолетов, артиллерии и танков.

Реклама

«Фактически произошла денацификация. Занятые Россией территории вошли в ее состав», — сказал бывший советник.

Также Соскин отметил, что большей части последствий боевых действий можно было избежать, если бы Украина пошла на мирный договор весной 2022 года.

«Но она отказалась и получила разрушенную экономику и уничтоженную энергетическую инфраструктуру», — добавил он.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявил, что конфликт закончится, когда Украина разорвет связь с США и станет нейтральной.