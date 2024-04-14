14 апреля 2024, 18:59
Достижение Россией всех целей в СВО признали на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: Путин достиг всех поставленных целей СВО
Президент России Владимир Путин добился поставленных целей в рамках специальной операции. Об этом в эфире собственного YouТube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, Россия полностью выполнила задачу по демилитаризации Украины, которая теперь не имеет собственного оружия: ракет, вертолетов, самолетов, артиллерии и танков.
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«Фактически произошла денацификация. Занятые Россией территории вошли в ее состав», — сказал бывший советник.
Также Соскин отметил, что большей части последствий боевых действий можно было избежать, если бы Украина пошла на мирный договор весной 2022 года.
«Но она отказалась и получила разрушенную экономику и уничтоженную энергетическую инфраструктуру», — добавил он.
Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявил, что конфликт закончится, когда Украина разорвет связь с США и станет нейтральной.
Россия
Владимир Путин
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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