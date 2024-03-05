Мир 05 марта 2024, 14:28 «Достигнут Берлина быстрее». Германии напомнили о мощном оружии России FAZ: Германия боится ответа России в случае применения Украиной ракет Taurus РИА «Новости»

Читать 360tv в

Канцлер Германии Олаф Шольц боится поставлять ракеты Taurus Украине из-за реакции России. Как сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, будучи загнанными в угол, ВСУ могут попытаться ударить по Москве.

«Вот здесь наши стратеги вспоминают часто столь охотно замалчиваемый факт того, что у русских есть ракеты „Искандер“ с ядерными боеголовками, размещенные в Калининграде, и что они достигнут Берлина гораздо быстрее, чем Taurus — Москвы», — написал автор публикации.

Реклама

При этом Шольц хочет сохранить контроль над целями, которые украинские войска намерены поразить немецкими ракетами.

Поставки крылатых ракет Taurus из Германии на Украину оказались под угрозой из-за утечки разговора немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. Более того, слив записи диалога спровоцировал раскол среди противников России. Газета Politico сообщала, что «шпионская операция» президента Владимира Путина оставила Шольца в дураках.

Великобритания продолжает настаивать, чтобы Германия передала украинским военным ракеты Taurus. Но канцлер ФРГ пока выступает категорически против. Политик очень злится из-за утечки данных.