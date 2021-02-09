Цена нефти Brent впервые за год достигла $61 за баррель

Впервые с 7 января 2020 года на лондонской бирже ICE цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,76% и достигла 61,02 доллара за баррель. Также поднялась стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI до 58,35 доллара за баррель (+0,63%).

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов. Опрошенные RT эксперты связали рост цены на нефть с выполнением условий сделки ОПЕК+. Важную роль также сыграл рост спрос на нее в азиатских странах и уменьшением запасов углеводородов в США. Некоторое давление на рост цены оказала ситуация с коронавирусом. Возможно, до конца года стоимость за баррель поднимется до 70 долларов.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, агентству экономических новостей «Прайм», что на фоне санкционных рисков радикального укрепления рубля и падения курса долларов ниже 70 рублей ждать не стоит. Тем более, что спрос нерезидентов на рублевые инструменты по сравнению с прошлым годом остается вялым.

Эксперты предупредили, что снижения курса доллара до уровня 72,5-73 рубля можно ожидать, когда цены на нефть сохранятся на уровне 58-59 долларов и не будут введены новые санкции против России.