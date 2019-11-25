Доставивший в Британию грузовик с трупами мигрантов дальнобойщик признал вину. Но только не в убийстве

Заявление о признании вины в том, что он действительно принимал участие в помощи нелегальным мигрантам Робинсон сделал по видеосвязи из тюрьмы Олд-Бейли, где он сейчас находится. По его словам, он постоянно занимался привозом нелегалов, начиная с 1 мая прошлого года. За это ему платили деньги. Все остальные обвинения он отверг.

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Между тем, следователи готовятся предъявить ему 39 случаев непредумышленного убийства, сговоры с целью торговли людьми, а также сокрытие преступной собственности. Всего 43 пункта обвинения.

В обвинительном заключении говорится, что вместе с сообщниками Робинсон способствовал нарушению миграционного законодательства за плату со стороны преступной группировки.

Прокурор Билл Эмлин Джонс заявил, что обвиняемый готов нести ответственность только по двум пунктам обвинения, по которым он уже признал свою вину.

«На данном этапе мы не будем выдвигать обвинения по остальным случаям, так как расследование может касаться разных юрисдикций», — отметил он.

Рассматривавший дело судья Эдис заявил, что расследование может коснуться и других людей, которые принимали участие в доставке мигрантов.

Тела 39 граждан Вьетнама полиция обнаружила в кузове грузовика Scania в индустриальном парке Эссекса. Через некоторое время личности жертв удалось идентифицировать. Самыми младшими оказались два 15-летних подростка.

Грузовик с мигрантами в кузове прибыла в английский порт Холихед 23 октября. К тому времени все «пассажиры» на ее борту уже были мертвы. По предварительным данным, причиной смерти могло стать удушье. Помещение кузова не проветривалось и поступления кислорода не было.