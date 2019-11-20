«Достать таки из архива купчую Петра I». Интернет-пользователи прокомментировали требование Эстонии о землях

Эстония потребовала от России «вернуть» земли. Придется встать в очередь Подробнее

Главный редактор журнала «Национальная оборона» и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко проводит опрос на личной странице в Twitter. Пользователи должны определить реакцию России на претензии Эстонии.

«Достать таки из архива купчую Петра I», — написал @forlorned.

«Лично мое мнение, что РОССИЯ должна ввести против Таллина жесткие экономические санкции», — заявил @aleks_sapunov.

«Присоединить Эстонию, разделив меж Ленинградской и Псковской областями», — предложил @terramorpher.

Ранее Таллин выступил с требованием к России вернуть прибалтийской стране «аннексированные» земли. Официальные и не очень претензии на кусочки РФ предъявляют Япония, Азербайджан, Китай и другие.