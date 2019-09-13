Досталось и за моряков. Порошенко рассказал о допросах в ГБР

Порошенко рассказал, что во время допроса в пятницу, 13 сентября, ему задавали вопросы о национализации Приватбанка, а также об украинских военных, которые нарушили границу России.

Порошенко явился на допрос в ГБР Подробнее

В отношении экс-президента Украины возбуждено 13 уголовных дел. Среди них обвинения в злоупотреблении властью и служебным положением, государственной измене, фальсификации документов, незаконном назначении правительства, узурпации судебной власти, незаконном завладении телеканалом «Прямой», а также в захвате власти. Еще по трем делам Порошенко проходит в качестве свидетеля.

Бывший президент Украины уже несколько раз не являлся по повесткам на допросы — он проигнорировал три вызова в ГБР. Известно, что на одном из них его должны были допрашивать по обвинениям в захвате власти и злоупотреблении должностными полномочиями. Еще три допроса назначены ему на более поздние даты: 18, 27 сентября и 3 октября.