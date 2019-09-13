  • Досталось и за моряков. Порошенко рассказал о допросах в ГБР

    13 сентября 2019, 13:13

    Нина Петлинова

    Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, о чем его расспрашивали во время допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) страны. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Досталось и за моряков. Порошенко рассказал о допросах в ГБР

    Порошенко рассказал, что во время допроса в пятницу, 13 сентября, ему задавали вопросы о национализации Приватбанка, а также об украинских военных, которые нарушили границу России.

    Порошенко явился на допрос в ГБР

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    В отношении экс-президента Украины возбуждено 13 уголовных дел. Среди них обвинения в злоупотреблении властью и служебным положением, государственной измене, фальсификации документов, незаконном назначении правительства, узурпации судебной власти, незаконном завладении телеканалом «Прямой», а также в захвате власти. Еще по трем делам Порошенко проходит в качестве свидетеля.

    Бывший президент Украины уже несколько раз не являлся по повесткам на допросы — он проигнорировал три вызова в ГБР. Известно, что на одном из них его должны были допрашивать по обвинениям в захвате власти и злоупотреблении должностными полномочиями. Еще три допроса назначены ему на более поздние даты: 18, 27 сентября и 3 октября.