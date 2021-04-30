Досрочные выборы в парламент проведут в Молдавии

Досрочные выборы в парламент пройдут в Молдавии 11 июля. Об этом на брифинге заявила президент республики Майя Санду, сообщил сайт inc-news.

Санду 28 апреля распустила законодательный орган и назначила досрочные выборы.

«Я подписала указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 11 июля 2021 года», — заявила президент.

Граждане пойдут по правильному пути, чтобы создать развитое и демократическое государство, где люди будут жить в мире и достатке, уверена Санду.

«Нужно как можно скорее поставить точку в хаосе, в котором нас держал уходящий в отставку парламент, после выборов мы назначим ответственное правительство, которое будет поддерживать стабильное парламентское большинство», — добавила президент.

На такой шаг Санду пошла после того, как Конституционный суд Молдавии аннулировал режим чрезвычайного положения, который парламент ввел с 1 апреля. Во время его действия глава республики не имела права распускать парламент.

Предыдущие парламентские выборы в Молдавии прошли в феврале 2019 года. На них победила Партия социалистов (ПСРМ), которая получила 35 из 101 места в парламенте.