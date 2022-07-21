Досрочные выборы в парламент Италии назначили на 25 сентября

В Италии назначили дату досрочных выборов в парламент. Они состоятся 25 сентября. Количество парламентариев в стране уменьшится на треть, сообщили «Известия» со ссылкой на президентский Квиринальский дворец.

Указ о проведении выборов уже подписал итальянский президент Серджо Маттарелла. Первое заседание палат парламента наметили на 13 октября.

В 2020 году итальянцы выступили за сокращение численности парламентариев. Она снизится с почти тысячи человек до 600.

Маттарелла 21 июля подписал декрет о роспуске парламента страны. До этого он встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Марио Драги спикерами обеих палат. Уход главы итальянского правительства связали с интригами в стране и давлением со стороны США.