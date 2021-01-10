Досрочные выборы президента начались в Киргизии

Народ Киргизии 10 января выберет президента. В республике начались досрочное голосование и референдум по определению формы правления в стране.

«По республике открылись 2420 избирательных участков», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Выборы президента Киргизии пройдут с соблюдением необходимых мер безопасности из-за пандемии коронавируса. Всех избирателей обеспечат защитными масками и санитайзерами. В помещениях для голосования в течение дня несколько раз будут проводить санитарную обработку. Членам участковых избирательных комиссий поручили следить за соблюдением дистанции.

Бывший лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На пост руководителя страны претендуют 17 кандидатов. Среди них политики, чиновники, предприниматели и силовики.

В рамках референдума гражданам Киргизии предложили определиться с формой правления в республике. В бюллетене три варианта: «президентская форма правления», «парламентская форма правления» и «против всех».