На Украине назвали условие досрочного введения локдауна

Карантин на Украине могут ввести раньше запланированных сроков, если в стране усилится рост заболеваемости COVID-19. С таким заявлением выступил министр украинского кабмина Олег Немчинов.

«Сейчас мы говорим о цифре 32 — 35 тысяч больных за день», — пояснил Немчинов. Его слова приводит «Украина 24».

Министр добавил, что важно учитывать вопросы обеспечения коек кислородом, а также число вовлеченных в борьбу с коронавирусом больниц.

Усиленные карантинные ограничения намерены ввести на Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что работать будут только аптеки, банки, продуктовые магазины и отели. Во время локдауна будут закрыты фитнес-клубы, кинотеатры, торговые центры, магазины непродовольственных товаров. Заведения общественного питания смогут продолжить работу только на вынос или доставку.

Школьники и студенты отправятся на каникулы, но детские сады продолжат работать. Проведение массовых мероприятий в стране будет запрещено.

Общественный транспорт будет работать в режиме «оранжевой» эпидемиологической зоны, то есть в одном автобусе не может быть больше 20 человек.