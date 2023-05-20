Мир 20 мая 2023, 11:17 Досрочное голосование во втором туре выборов в Турции началось в России РИА «Новости»: в России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции РИА «Новости»

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Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции началось 20 мая в посольстве республики в Москве. Об этом написало РИА «Новости».

«Избирательный участок будет работать три дня, с субботы по понедельник, с 08:00 до 22:00», — написало агентство.

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Граждане Турции, живущие в России, также могут проголосовать в консульствах Петербурга, Казани и Новороссийска. После все бюллетени отправят в республику для подсчета.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в первом туре выборов главы государства набрал 49,24% голосов. Его соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу — 45,07%. Кандидатов Синана Огана и Мухаррема Индже поддержали 5,28% и 0,41% избирателей соответственно.

Политолог Наталья Макеева предположила: если на президентских выборах в Турции победит оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, то страна отзовет возражение о вступлении Швеции в НАТО.

Сейчас республика не благосклонна к членству скандинавского государства в альянсе. Турецкий президент уверен, что военно-политический блок должен занимать твердую позицию, «когда речь идет о борьбе с терроризмом».