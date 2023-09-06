Мир 06 сентября 2023, 09:33 «Дошло ли до „избранных“, что они инструмент?» Захарова — о роли Украины в плане Запада Захарова: киевский режим начал понимать, что стал инструментом для Запада Unsplash

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Запад сделал Украину инструментом для возвращения своей власти над миром, и киевский режим начал это понимать. Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алесея Данилова о третьей мировой войне.

«Дошло ли до „избранных“, что они инструмент? Думаю, да. Отсюда такая истерика», — сказала она.

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Мария Захарова обвинила Запад в стремлении вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить власть и продолжить насыщаться ресурсами. По ее словам, произошедшее столкновение — не российско-украинский конфликт. Представитель МИД России заявила, что Украине в нем отвели роль инструмента достижения цели.

Алексей Данилов сказал, что третья мировая война уже началась и после гибридного периода перешла в активную фазу. Он заявил, что конфликт на Украине — большее, чем выяснение отношений киевского режима с Россией. Проведение президентских и парламентских выборов, по его мнению, дестабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране.