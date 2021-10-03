«Досье Пандоры»: Зеленский владел сетью офшорных компаний

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своими партнерами владел сетью офшорных компаний. Об этом заявил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), сославшись на «досье Пандоры».

«Президент Украины Владимир Зеленский и его партнеры по производству комедий владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующиеся на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе», — сообщил OCCRP.

Согласно документам, на двух партнеров украинского лидера якобы было оформлено дорогостоящее имущество в центре Лондона. Сделку удалось провернуть с помощью офшор. Авторы публикации уточнили, что речь идет о партнерах Зеленского по телекомпании «Квартал 95». Сеть офшорных компаний появилась минимум в 2012 году. Тогда компания начала регулярно выпускать программы для каналов, владельцем которых является украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры». Расследование касается причастности политиков и лидеров некоторых стран к офшорным схемам.