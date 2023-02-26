Мир 26 февраля 2023, 13:19 «Дорогой друг». Путин поздравил Эрдогана с 69-летием Президент Путин поздравил с днем рождения Эрдогана и поблагодарил за вклад в дружбу стран РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин 26 февраля поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения. Глава государства поблагодарил его за вклад в укрепление дружественных отношений двух стран и пожелал счастья и благополучия. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

По словам Путина, Эрдоган по праву пользуется авторитетом как в Турции, так и за рубежом. Сейчас республика переживает сложное время из-за прокатившихся по стране землетрясений, но, несмотря на это, президент проявляет свои лучшие качества, принимает взвешенные и необходимые решения.

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«Искренне желаю вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов», — написал Владимир Путин.

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Он добавил, что в России ценят вклад Эрдогана в укрепление двусторонних отношений. По мнению Путина, стороны продолжат взаимовыгодное сотрудничество и координацию совместных усилий для решения глобальной повестки дня.

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 апреля 1954 года. В августе 2014 года он одержал победу на выборах президента Турции, а в 2018-м его переизбрали на должность главы государства.

На днях лидеры двух стран провели телефонные переговоры. В Кремле рассказали, что президенты обсудили ряд вопросов, включая сотрудничество в области энергетики.