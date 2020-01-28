Российская семья застряла в китайской провинции Шаньси. В городе Юньчэн из-за коронавируса перекрыты дороги, туристы не могут попасть в аэропорт. Об этом «360» рассказал Алексей, который в эти дни оказался там вместе с женой.

«Позвонили, попросили чиновников встретиться. Я гражданин другой страны. Какого вы меня здесь заперли? Дороги перекрыли — не вырвешься. Посольство мне не верит, что народная дружина здесь все перекрыла. Они говорят мне, что я утрирую», — сообщил он.

По его словам, несколько человек умерли и в Юньчэне. Власти развесили по всему городу красные растяжки с предостережениями и просьбой беречь себя. Также они попросили сообщать, если в Юньчэне появятся люди из Уханя (город, откуда началось распространение коронавируса — прим. «360»). Алексей уточнил, что дружинники контролируют движение на улицах.

«360» дозвонился до посольства РФ в Китае. Там сказали, что ничего не знают о российских туристах в Шаньси.

«Я передам информацию в консульский отдел», — заявил представитель посольства и пообещал разобраться с проблемой.

О коронавирусе 2019-nCoV впервые заговорили в конце декабря 2019 года. Мужчина из Уханя мучился от тяжелой пневмонии, вызванной новым вирусом. В начале января он умер, а в Китае начало расти число заразившихся. По последним данным, жертвами коронавируса стали 106 человек, еще более 4000 заболели. Случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Таиланде, Японии, США, Канаде, Германии.

Некоторые китайские провинции закрыли на карантин. Более 200 российских туристов смогли вернуться на родину по временному коридору. Его организовали из города Хэйхэ в Благовещенск.