Лимузин с невестой и гостями загорелся по дороге на свадьбу

Лимузин, в котором невеста ехала на свадьбу, загорелся в Лас-Вегасе. Жертв удалось избежать. Водитель вовремя успел высадить всех пассажиров авто.

По данным KTNV-TV, в лимузине в момент происшествия находились невеста, ее отец и гости. Автомобиль направлялся к свадебной часовне. По дороге, как утверждает женщина, она почувствовала запах гари, после этого увидела, как из-под водительского сиденья пошел дым. Водитель оперативно остановил лимузин и высадил всех пассажиров.

К приезду пожарных интерьер лимузина уже был охвачен огнем. Причина возгорания пока не установлена. Никто из участников поездки не пострадал, невеста, ее родственники и гости добрались до часовни на другой машине.

В декабре прошлого года свадьба молодых людей в Бангладеше закончилась гибелью семи человек. В день свадьбы невеста вместе с гостями отправилась к жениху на траулере по реке Мегхна. Но неожиданно судно столкнулось с подводным препятствием и затонуло. Среди погибших — невеста, двое детей и гости торжества.