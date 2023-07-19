Мир 19 июля 2023, 21:47 Дорога обрушилась из-за взрыва газа в южноафриканском городе Йоханнесбурге

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В центре Йоханнесбурга произошел взрыв секции магистрального газопровода. Об этом сообщила радиостанция SABC. Город является одним из крупнейших в ЮАР. Видеозапись с места происшествия опубликовал в Twitter-аккаунте пользователь под ником Maletsapa1.

Взорвавшаяся секция проходила под автомагистралью в деловом квартале Йоханнесбурга. Взрывная волна привела к провалу части дороги.

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Как отметили спасатели, погибших нет, но многие получили ранения. Пострадали прохожие и находившиеся в автомобилях в зоне взрыва люди. Значительную часть делового центра оцепили. Правоохранители и спасательные службы работают на месте.

В июле автосервис загорелся в Москве на улице Подольских Курсантов. Очевидцы запечатлели на видео горящее строение. На кадрах над зданием поднимается дым и слышны взрывы. Предположительно, внутри автосервиса находились баллоны с газом, сообщал источник «360». Площадь пожара дошла до 200 квадратных метров. Произошло обрушение на площади 50 «квадратов». Людей в помещении не было, там хранили сезонные шины для автомобилей и масла.