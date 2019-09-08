  • «Дориан» снова усилился у берегов Канады

    08 сентября 2019, 00:40

    Мария Борисова

    Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снова усилился до второго уровня опасности из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Сейчас стихия продолжает двигаться в сторону канадского побережья, сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

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    По последним данным, скорость ветра в пределах урагана достигает 44,7 метров в секунду. То есть речь идет о таких сильных порывах ветра, при которых могут быть выбиты оконные стекла и повалены деревья.

    Сейчас «Дориан» находится в 225 километрах от портового города Галифакс в провинции Новая Шотландия (Канада). Он движется на северо-восток со скоростью 13 метров в секунду, отметила «Газета.ру».

    Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова 1 сентября. По последним данным, ураган унес жизни 43 человек. От буйства стихии в той или иной степени пострадали порядка 70 тысяч человек, многие остались без крыши над головой.

    Сейчас проводятся масштабные работы по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий «Дориана».