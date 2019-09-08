«Дориан» снова усилился у берегов Канады

Слепой отец спас сына-инвалида во время урагана «Дориан» Подробнее

По последним данным, скорость ветра в пределах урагана достигает 44,7 метров в секунду. То есть речь идет о таких сильных порывах ветра, при которых могут быть выбиты оконные стекла и повалены деревья.

Сейчас «Дориан» находится в 225 километрах от портового города Галифакс в провинции Новая Шотландия (Канада). Он движется на северо-восток со скоростью 13 метров в секунду, отметила «Газета.ру».

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова 1 сентября. По последним данным, ураган унес жизни 43 человек. От буйства стихии в той или иной степени пострадали порядка 70 тысяч человек, многие остались без крыши над головой.

Сейчас проводятся масштабные работы по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий «Дориана».