Мир 12 декабря 2022, 05:57 Допуск иностранных авиаперевозчиков захотели ужесточить в России «Известия»: Ространснадзор захотел ужесточить допуск иностранных авиаперевозчиков в России Pxhere

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Минтрансу предложили ужесточить правила допуска иностранных авиаперевозчиков в Россию. С инициативой выступил Ространснадзор. Об этом сообщили «Известия».

Служба по надзору в сфере транспорта предлагает ввести программу оценки безопасности полетов зарубежных авиакомпаний, по аналогии с другими странами. Перед получением допуска к рейсам в Россию им нужно будет пройти аудит и получить одобрение.

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Инициатива предлагает запретить иностранным компаниям выполнять рейсы в Россию и пролеты через ее воздушное пространство без выполнения этих условий.

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Изменения нужны для лучшего контроля за деятельностью зарубежных перевозчиков, уточняется в пояснительной записке. Также такие меры помогут предупредить и снизить число авиационных ситуаций, считают в Ространснадзоре.

Некоторые отраслевые эксперты выступили в поддержку этой идеи, другая часть наоборот, предупредила о том, что реализация этой инициативы может усилить дефицит международных рейсов.

Правительство России продлило программу поддержки авиаперевозчиков на 2023 год. В федеральном бюджете на выплату субсидий российским авиакомпаниям заложили 25,3 миллиарда рублей.