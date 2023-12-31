Мир 31 декабря 2023, 05:11 «Допрыгались». Украинка жестко раскритиковала новый закон о мобилизации Жительница Украины опубликовала видео с критикой нового закона о мобилизации Freepik

Читать 360tv в

Украинка записала видео, где раскритиковала новый закон о мобилизации, который ограничивает в правах жителей страны без военного билета. Ролик Алена разместила в своем аккаунте TikTok.

Украинка отметила, что больше всего ей «понравилась» та часть, которая запрещает без военного билета продавать имущество и управлять транспортным средством. Украинцам без военника будут отказывать в кредитах, госуслугах. А «самое классное», по мнению женщины, что граждан Украины ограничат в использовании личных средств.

Реклама

«Допрыгались? Классно? Вот все, кто там за „зе“ (президента Владимира Зеленского — прим. ред.), кто прыгал и скакал за этих клоунов, — пожалуйста, теперь у вас есть возможность проявить свой патриотизм», — заявила Алена.

Закон о новой мобилизации на Украине является нелогичным и жестоким, заявил один из депутатов Рады. Этот закон «загонит мужиков, как собак, в угол», он нарушает права и свободу украинцев.