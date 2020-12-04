Русскоязычного журналиста в Латвии допрашивали 8 часов

«У сотрудников сайтов прошли обыски, конфискована техника и средства связи», — сказано в сообщении.

Журналистов обвиняют по статье 84 уголовного кодекса — нарушение режима санкций Евросоюза. Им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения. Сколько именно журналистов проходят по делу, не уточняется.

По словам одного из подозреваемых, Андрея Яковлева, его допрашивали восемь часов. Яковлев рассказал, что несколько месяцев назад получил письмо из Службы государственной безопасности Латвии. Там говорилось о возбуждении против него уголовного дела из-за нарушения латвийских и международных санкций. Служба обвиняла журналиста в сотрудничестве с российским холдингом «Россия сегодня», которое возглавляет находящийся под санкциями ЕС Дмитрий Киселев.

МИД России назвал действия в отношении латвийских журналистов «настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений».