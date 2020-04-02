Дополнительную медицинскую помощь в США направят сразу по решению руководства России

По словам Швыткина, новый борт отправится на Запад по решению политического и военного руководства страны, в том числе и главы Министерства обороны Сергея Шойгу.

«Безусловно, этот самолет не решит проблему, которая сегодня складывается в США. Там достаточно большое количество умерших. Но мы должны понимать, что это является сигналом для США, чтобы потом американцы оказали в случае необходимости помощь нашей стране и другим государствам. Сегодня, как никогда, мы должны забыть распри и противоречия. Мы должны объединиться для решения одной из главных проблем — пандемии коронавируса», — отметил заместитель председателя.

Он обратил внимание на то, что Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы снова направить помощь в Соединенные Штаты.

«Но при этом мы должны понимать, что сегодня идет очень серьезная работа по борьбе с распространением коронавируса в нашей стране. Поэтому забота о нашем населении стоит на первом месте. Кроме того, это дает сигнал американскому населению, что мы протягиваем им руку помощи», — резюмировал Швыткин.