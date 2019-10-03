Донор спермы поневоле стал отцом 17 детей

Американцы сделали ЭКО и родили азиатского малыша. Единичный случай, но семья разрушена Подробнее

Мужчина заключал с медучреждением договор. Он соглашался стать биологическим отцом не более чем для пятерых детей. Однако в итоге оказалось, что у него уже 17 потомков.

Кроме того, по утверждению Клири, клиника нарушила еще одно обещание. Сотрудники не должны были передавать его биоматериалы женщинам из штата Орегон. Однако как минимум двое его биологических детей учились в школе вместе с детьми, которых он воспитывает вместе с женой.

«Я хотел помочь людям, борющимся с бесплодием, и я верил, что OHSU (Орегонский университет здоровья и науки в Портленде — прим.) будет действовать ответственно и выполнит свои обещания. Недавно я стал с болью осознавать, что эти обещания были ложью», — заявил Клири.

Теперь американец судится с клиникой. Он намерен выбить более пяти миллионов долларов.

Мужчина захотел быть донором спермы, чтоб помочь бесплодным парам испытать радость материнства. Клири верил в серьезный подход клиники, но вместо этого узнал о «недопустимой безответственности». Если бы он знал заранее о подобном развитии ситуации, ни за что бы не согласился на сотрудничество.

Клири воспитывает с женой трех сыновей и приемную дочь.