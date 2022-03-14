В Народной милиции ДНР рассказали об обстреле Донецка «Точкой-У»

Украинские военные в очередной раз применили ракетный комплекс «Точка-У», чтобы поразить гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

«Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс „Точка-У“ по жилым кварталам Донецка в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры столицы республики», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что на месте трагедии работают экстренные службы города.

Народная милиция ДНР заявила, что расценивает как теракт, совершенный в целях геноцида, обстрел украинскими войсками Донецка ракетой «Точка-У», в результате которого погибли и были ранены мирные граждане.

В результате атаки, по предварительным данным, 20 мирных жителей погибли, еще 23 человека получили ранения. Пострадавших госпитализировали в городские больницы.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, если бы «Точка-У» долетела до места назначения, то при радиусе поражения 500 метров повреждений было бы больше.