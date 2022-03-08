Украинские войска обстреляли пригород Донецка и Горловку

Обстрелы населенных пунктов украинскими Донецкой народной республике продолжаются. Как сообщили представители ДНР в Центре Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), сегодня под огнем оказался пригород Донецка Александровка и город Горловка.

По данным представительства ДНР украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Александровке и четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Горловке.

Обстрел шел из населенных пунктов, остающихся под контролем киевского режима.

Как напомнил RT, накануне в ходе обстрела со стороны украинской армии ранение получил мирный житель поселка Волноваха.