Мир 07 января 2024, 08:26 Донецк подвергся обстрелу кассетными боеприпасами СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами Донецк / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины выпустили два кассетный снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

В представительстве уточнили, что атака совершена в ночь на воскресенье, 7 января. В 02:20 на Петровский район Донецка украинский беспилотник сбросил боеприпас. Информация о разрушениях не приводится.

Реклама

ВСУ в новогодние праздники усилили обстрелы ДНР. Ежедневно под огнем противника находятся Донецк, Горловка, Макеевка и другие населенные пункты республики.

Обстрелы Донецка не прекратились даже на Рождество. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что украинские военные обстреливают регион с 2014 года, но сейчас «перешли грань». При этом донецкие защитники остаются людьми и не совершают военных преступлений, как ВСУ.