Донецк и Киев начали обмен пленными

В Донбассе начался процесс обмена пленными между Украиной и ДНР. Его проводят недалеко от КПВВ «Майорск», который находится на окраине Горловки.

Обмен проходит при участии наблюдателей ОБСЕ, уточнил «Интерфакс». На месте также работают сотрудники совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и представители омбудсмена ДНР.

Формулу обмена в последний момент изменили. Сначала речь шла о соотношении «8 на 10». Но теперь, «по уточненным данным», Киев вернет 11 жителей ДНР. Донецк отдаст девять украинцев.

Колонну ДНР уже сформировали, скоро она выедет в буферную зону. В ее составе, кроме наблюдателей ОБСЕ, поедут сотрудники Красного Креста и силовых структур самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Начать обмен хотели в 08:00 по московскому времени. По вине Киева его задержали.

Накануне на Украине подтвердили, что готовятся к очередному этапу обмена пленными с непризнанными республиками Донбасса. Процесс осложнен карантинными ограничениями. Стороны согласовывали некоторые моменты, в том числе логистику.