Донецк и Киев начали обмен пленными
Обмен проходит при участии наблюдателей ОБСЕ, уточнил «Интерфакс». На месте также работают сотрудники совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и представители омбудсмена ДНР.
Формулу обмена в последний момент изменили. Сначала речь шла о соотношении «8 на 10». Но теперь, «по уточненным данным», Киев вернет 11 жителей ДНР. Донецк отдаст девять украинцев.
Колонну ДНР уже сформировали, скоро она выедет в буферную зону. В ее составе, кроме наблюдателей ОБСЕ, поедут сотрудники Красного Креста и силовых структур самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Начать обмен хотели в 08:00 по московскому времени. По вине Киева его задержали.
Накануне на Украине подтвердили, что готовятся к очередному этапу обмена пленными с непризнанными республиками Донбасса. Процесс осложнен карантинными ограничениями. Стороны согласовывали некоторые моменты, в том числе логистику.