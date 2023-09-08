Мир 08 сентября 2023, 13:34 «Донесу правду до моих соотечественников». Гость из Германии понаблюдал за выборами в ЛНР Наблюдатель из Германии поздравил жителей Луганска с участием в выборах РИА «Новости»

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Международный гость из Германии прибыл в качестве наблюдателя за выборами в Луганскую Народную Республику. Он рассказал, что для него это ответственный шаг.

«Мне приятно находиться здесь. <…> Я уже четвертый раз в России в качестве наблюдателя на различных выборах», — поделился наблюдатель.

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Он рассказал, что уже посетил четыре избирательных участка и обратил внимание на положительные изменения. По мнению наблюдателя, это очень важно.

«Когда я вернусь домой, то донесу правду до моих соотечественников о том, что здесь происходит, как проходят выборы. Хочу отметить, что это очень важно, после многих ужасных лет. Поздравляю жителей Луганска с этим событием», — заключил гость.

Ранее заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская рассказала о том, как в ЛНР проходит голосование. Они отметила, что избиратели не боятся угроз со стороны врагов и идут на участки.