Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР объявили, что намерены дальше идти по пути сближения с Россией, несмотря на протесты Киева. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, это не противоречит Минским соглашениям.

Глава ДНР Денис Пушилин в ходе брифинга отметил, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений «закреплена возможность развития трансграничного сотрудничества». Так что интеграция с Российской Федерацией никак не противоречит минским договоренностям, добавил глава ЛНР Леонид Пасечник, которого цитирует «Интерфакс».

Поэтому экономическое, социокультурное, научно-образовательное, спортивное, бытовое и другое взаимодействие с Российской Федерацией полностью укладывается в концепцию мирного урегулированию конфликта Денис Пушилин.

По словам Пасечника, в ЛНР по примеру ДНР скоро примут закон о государственной границе. Речь идет о законе об установлении государственной границы самопровозглашенной республики в пределах области, который в ДНР приняли в конце ноября.

Пушилин посетовал на то, что с приходом новых властей в ситуации на юго-востоке Украины ничего не изменилось. Он напомнил, что президент Владимир Зеленский готов общаться только с теми, кто переехал на подконтрольную Киеву территорию.

По мнению главы ДНР, Киев затягивает обмен пленными, не желая снимать обвинения с обмениваемых лиц. При этом Пушилин подчеркнул, что ДНР не сойдет с того пути, который народ Донбасса выбрал в 2014 году.

Военный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Киев сражается с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота. Для урегулирования конфликта в июне 2014 года был создан «нормандский формат».