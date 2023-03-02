Мир 02 марта 2023, 00:47 Донбасс получил от России больше книг, чем за все годы от Украины Желтяков: РФ передала ДНР больше книг, чем Донбасс получил за все время от Украины Pxhere

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Библиотечный фонд Донецкой Народной Республики за последний год получил от российского издательства «Вече» больше книг, чем Донбасс получил за все время от Украины. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков. Его слова привел ТАСС.

«При поддержке правительства [ДНР] в прошлом году мы получили почти 40 тысяч экземпляров книг у издательства „Вече“ — за украинский период такого поступления в библиотечные фонды литературы не было», — отметил Желтяков.

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Также, по его словам, в этом году в ДНР получили книги Российского фонда культуры. На сегодня, как заметил Желтяков, стоит задача модернизации библиотек и подготовки кадров. Исполняющий обязанности министра отметил, что библиотека — это «не просто книговыдача, это некий очаг культуры, который действует многофункционально».

Как отметил Желтяков, библиотека в современных условиях должна быть рассчитана как на читателя, так и на пользователя, «которому интересно познакомиться и с книгой, и с теми событиями, мероприятиями, которые проходят на территории, где находится библиотека».

В феврале в Подольске открылись новые площадки по сбору книг жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Все желающие могут принести произведения русских классиков или детскую литературу. Пункты открыли в рамках всероссийской акции «Книги — Донбассу» при поддержке партии «Единая Россия».